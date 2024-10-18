Рецепт кабачковой икры на зиму: готовим по ГОСТу

Рецепт кабачковой икры на зиму как в СССР: готовим по ГОСТу
Кабачковая икра на зиму как в СССР — рецепт, проверенный временем. Рассказываем, как сделать нежную ароматную заготовку по советскому ГОСТу.
Ингредиенты
- Кабачки — 3 кг
- Лук репчатый — 1 кг
- Морковь — 1 кг
- Чесночные зубчики — 8 шт.
- Масло растительное — 300 мл
- Томатная паста — 3 ст. л.
- Уксус 9% — 2 ст. л.
- Мука пшеничная — 5 ст. л.
- Соль — 1,5 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Перец черный молотый — 2 г
Способ приготовления
Лук очистите, нарежьте, выложите в сковороду и пассеруйте до мягкости на небольшом количестве масла (лук приобретет легкий золотистый оттенок).
Очищенную морковь измельчите на крупной терке, выложите в сковороду и пассеруйте в масле до потемнения (овощи уменьшатся в объеме примерно в 1,5 раза).
Кабачки промойте, очистите и нарежьте кубиками, удалив семена. Обжарьте на масле до мягкости и полупрозрачности.
Соедините ингредиенты во вместительной кастрюле с толстым дном, пюрируйте блендером до однородности. Затем поставьте на средний огонь, накройте крышкой и варите 30 минут.
Добавьте томатную пасту с перцем, солью и сахаром, варите под крышкой еще 20 минут, периодически помешивая.
Высыпьте муку в сухую сковороду, обжарьте до кремового оттенка на среднем огне, в процессе помешивая.
Всыпьте муку в овощное пюре, следом добавьте измельченный чеснок и уксус, хорошо перемешайте (можно использовать блендер, чтобы разбить комочки муки).
Распределите заготовку по стерилизованным банкам, плотно закройте и дайте остыть в перевернутом положении.
Овощная закуска готова!