Специалист Ирина Макалева рассказала, как выбрать кофе. По её словам, если хочется моментально почувствовать прилив бодрости, то подойдёт сорт робуста.

«Сбалансированный и стабильный вкус дают зёрна маджиано из Бразилии. Для эстетики вкуса и наслаждения чашечкой ароматного напитка подойдёт арабика. Богатый и сладкий аромат — сидамо из Эфиопии. С яркой кислинкой — накуру из Кении и Колумбии», — сказала в беседе с газетой «Известия» Макалева, директор барного департамента сети кофеен «Шоколадница».

Как отметила эксперт, вкус кофе зависит не только от сорта, но и от способа приготовления.

Например, для турки или гейзерной кофеварки подойдут эспрессо-смеси и эспрессо-бленды, а также моносорта из Эфиопии и Бразилии, а капельная кофеварка, френч-пресс и пуровер лучше раскрывают вкусовые характеристики именно моносортов.

Ранее профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк рассказала в беседе с RT, что россияне привыкли компенсировать заряд бодрости крепким кофе или чаем за счёт содержания кофеина.