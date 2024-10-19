Диетолог назвал продукты от стресса

Диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов поделился информацией о продуктах, которые могут помочь снизить уровень тревоги и стресса. В интервью РИА Новости он отметил, что эмоциональные срывы часто указывают на недостаток магния в организме, который активно расходуется нервной системой.

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Для поддержания нормального уровня магния в рацион рекомендуется включать следующие продукты:

Цельнозерновой хлеб — богат магнием и полезными веществами;

Тыквенные семечки — отличный источник магния и других микроэлементов;

Хлеб из муки грубого помола, сделанный из пшеницы, ржи или ячменя — также содержит магний и способствует улучшению пищеварения.

Кроме того, Кабанов упомянул о авокадо, который не только богат магнием, но и содержит калий и ненасыщенные жиры. Это сочетание полезных веществ обеспечивает поддержку сердечно-сосудистой системе.

Еще одним важным продуктом является тофу, содержащий большое количество растительного белка и магния. Сочетание этих компонентов способствует лучшему усвоению микроэлементов.

Также хорошим источником магния является темный шоколад, который может стать вкусным дополнением к рациону.