Рецепт для похудения: фриттата с кабачками

Фриттата с кабачками и помидорами — вкуснейшее итальянское блюдо. Оно получается нежным, воздушным, вкусным и не вредит фигуре — всего 87 ккал на 100 г.

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На две порции возьмите 300 г кабачков, три яйца, 60 г феты, 80 г помидоров черри, 75 мл молока, 8 г петрушки, 6 г укропа, 3 г растительного масла, соль и перец по вкусу.

Кабачок помойте, одну треть нарежьте кружочками, остальное — кубиками. Черри помойте, обсушите и нарежьте, фету тоже нарежьте.

Мытую зелень мелко порубите. Для заливки смешайте молоко, яйца, рубленную зелень, соль, специи и хорошо перемешайте.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для выпекания маслом, выложите на дно кубики из кабачков, посолите их. Сверху положите сыр и томаты. Добавьте заливку.

Сверху выложите кабачки, нарезанные кружочками. Поставьте блюдо в духовку на 25–30 минут. Блюдо готово!

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