Рецепт диетических сырников без сахара, муки и масла: ничего лишнего
Любимое лакомство необязательно должно быть калорийным. Диетические сырники без муки, сахара и масла не содержат ничего лишнего и получаются безумно вкусными. Следуйте нашему рецепту — и не разочаруетесь.
Ингредиенты
- Творог 5% — 350 г;
- Яйцо С1 или С0 — 1 шт;
- Курага — 30 г;
- Ванилин — 1 г (на кончике ножа).
Способ приготовления
Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.
Добейтесь однородности творога, пробив его блендером или протерев через сито.
Курагу залейте кипятком на 5 минут, затем обсушите и мелко нарежьте.
Разбейте яйцо, отделив белок от желтка. Желток вместе с ванилином вмешайте в творог. Белок перелейте в отдельную емкость и взбейте до устойчивой пены с помощью миксера.
Лопаткой вмешайте пену в творожную массу. У вас получится нежное воздушное тесто.
Следом добавьте курагу и снова перемешайте.
Распределите тесто по силиконовым формочкам подходящего размера и выпекайте 30 минут.
Диетические сырники готовы!
- Время приготовления — 45 минут;
- Калорийность — 160 ккал на 100 г.
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