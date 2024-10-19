Рецепт диетических сырников без сахара, муки и масла

Любимое лакомство необязательно должно быть калорийным. Диетические сырники без муки, сахара и масла не содержат ничего лишнего и получаются безумно вкусными. Следуйте нашему рецепту — и не разочаруетесь.

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Ингредиенты

Творог 5% — 350 г;

Яйцо С1 или С0 — 1 шт;

Курага — 30 г;

Ванилин — 1 г (на кончике ножа).

Способ приготовления

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.

Добейтесь однородности творога, пробив его блендером или протерев через сито.

Курагу залейте кипятком на 5 минут, затем обсушите и мелко нарежьте.

Разбейте яйцо, отделив белок от желтка. Желток вместе с ванилином вмешайте в творог. Белок перелейте в отдельную емкость и взбейте до устойчивой пены с помощью миксера.

Лопаткой вмешайте пену в творожную массу. У вас получится нежное воздушное тесто.

Следом добавьте курагу и снова перемешайте.

Распределите тесто по силиконовым формочкам подходящего размера и выпекайте 30 минут.

Диетические сырники готовы!

Время приготовления — 45 минут;

Калорийность — 160 ккал на 100 г.

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