Как приготовить творожные шарики

Творожные пончики или колобки — это быстрый и простой в приготовлении десерт, который станет отличным дополнением к чаю. Мягкие творожные шарики с приятной и нежной начинкой в сочетании с твердой корочкой станут любимым лакомством для всей семьи. Делается такой десерт очень просто и не требует сложных ингредиентов.

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Ингредиенты

Свежий творог (рекомендуем взять 5%) — 500 г;

Яйца куриные — 2 шт;

Сахарный песок — 100 г;

Хлебопекарная мука — 200 г;

Разрыхлитель — 1 ч. л;

Ванильный сахар — 1 ч. л;

Щепотка соли;

Подсолнечное масло (для жарки).

Пошаговый рецепт

В подходящей по глубине емкости соедините свежий творог, ванильный сахар и щепотку соли. Вбейте туда же яйца, засыпьте сахарный песок. Перемешайте массу до однородности.

Муку просейте, добавьте разрыхлитель и крайне осторожно введите в массу, замешивая нежнейшее тесто. Важно: смотрите, чтобы оно не сильно липло к рукам, не было очень толстым.

Из получившейся массы слепите кругляшки с диаметром примерно в сантиметра 3–4.

Жарьте шарики на средней мощности плиты на сковороде с каплей подсолнечного масла. Нужно, чтобы у колобков появилась корочка со всех сторон. Еще очень важно не перегревать масло, чтобы пончики равномерно приготовились.

Готовые творожные шарики отправьте на бумажные полотенца. Так мы уберем излишки масла.

Советы по приготовлению:

Чтобы получить особенно хрустящую корочку, можно обвалять шарики в панировочных сухарях перед жаркой;

Вкус колобков можно легко разнообразить: просто добавьте изюм, орешки, цукаты, ягоды;

Перед подачей слегка остывшие колобки рекомендуем присыпать сахарной пудрой. Еще их очень вкусно макать в мед!

Подобные пончики не только вкусны, но и относительно низкокалорийны, если жарить их на небольшом количестве масла.

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