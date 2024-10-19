Как выбрать авокадо

Существует пять проверенных советов, как выбрать вкусное авокадо. Сделать это и не ошибиться — задача непростая.

Первый совет — пощупайте авокадо. Оно должно быть не слишком твердым, но и не слишком мягким. Если авокадо мягкое, его очень легко сжать, то это признак того, что продукт перезрел. Если сжать спелое авокадо, то на нем не должно остаться вмятин.

Второй совет — смотрите на цвет кожуры. На шкурке не должно быть налета, слизи, вмятин, пятен и гнили. У спелого авокадо кожура темно-зеленая, почти черная. Если перед вами плод с ярко-зеленой шкуркой, скорее всего, он не дозрел.

Третий совет — посмотрите на плодоножку. Черенок авокадо должен быть сухим, с легким древесным оттенком. Зеленый черенок указывает на незрелость авокадо, а очень темный ― на то, что перед вами испорченный продукт.

Четвертый совет — понюхайте плод перед покупкой. Перезрелое авокадо будет пахнуть чем-то кислым.

Пятый совет — обратите внимание на сорт плода. Авокадо «фуэрте» обладает достаточно плотной мякотью, поэтому подойдет для закусок и салатов. Плод сорта «хасс» имеет достаточно мягкую мякоть, поэтому станет отличным дополнением к тосту или привнесет новые краски в смузи.

Ранее диетолог назвал повышающие холестерин продукты.