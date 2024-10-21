Тефтели с рисом с томатной подливкой: быстрый ужин для всей семьи

Блюдо, которым легко накормить всю семью, сытное и ароматное — это все про тефтели с рисом в томатной подливке. Благодаря томатному соусу тефтели получаются сочными и ароматными. Это блюдо любят как взрослые, так и дети, и оно довольно простое в приготовлении. Следуйте нашему рецепту, и у вас обязательно получится аппетитное угощение!
Ингредиенты:
- Свиной, говяжий или куриный фарш — 500 г
- Рис (отварной) — половина стакана
- Луковица — 1 шт. (средняя)
- Куриное яйцо — 1 шт.
- Перец, любимые приправы, соль — по вкусу
- Паста томатная — 2 ст. л.
- Хлебопекарная мука — 1 ст. л.
- Питьевая вода — 2 ст.
- Лавровый лист — 1-2 шт.
- Подсолнечное масло — для жарки
Пошаговый процесс приготовления
Лук нарубите мелко. В подходящей емкости смешайте его с фаршем, предварительно сваренным рисом, яйцом. Посолите, поперчите. Как следует размешайте до однородности. Слепите из мясной массы шарики — наши будущие тефтельки.
Жарьте шарики, пока не подрумянятся со всех сторон. Затем отложите в отдельную посуду.
В той же сковороде слегка обжарьте муку, отправьте к ней томатную пасту, как следует все размешайте, залейте воду. Приправьте солью, перцем, закиньте лаврушку. Дождитесь, пока смесь закипит. Не забывайте регулярно помешивать, чтобы не образовывались комочки.
В одной сковороде соедините все ингредиенты: положите тефтели к подливе, закройте все крышкой, тушите полчаса. Рекомендуем поставить огонь на среднюю мощность. За это время тефтели полностью пропитаются ароматами подливы и станут мягкими и сочными.
Украсьте блюдо зеленью для яркости вкуса и внешнего вида. Подавайте с любимым гарниром: рисом, макаронами, овощами.
Полезные советы:
- Чтобы тефтели не разваливались, можно добавить немного манки или панировочных сухарей в фарш.
- Вместо томатной пасты можно использовать свежие помидоры, предварительно измельчив их в блендере.
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в подливку немного сахара или сладкого болгарского перца.
Теперь вы знаете, как приготовить вкусные тефтели с рисом и томатной подливкой!