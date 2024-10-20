Рецепт для похудения: смузи из тыквы с абрикосом

Вкусный и питательный смузи готовится всего из трех ингредиентов. Напиток понравится не только взрослым, но и детям. При этом он не навредит фигуре — всего 55 ккал на 100 г.

На две порции возьмите 100 г тыквы, четыре абрикоса и 300 мл йогурта.

Абрикосы промойте, тыкву тоже. Тыкву нарежьте кусочками и отварите в кастрюле, пока она не станет мягкой. У абрикоса удалите косточки и положите вместе с тыквой в чашу блендера. Добавьте йогурт.

Пробейте все до однородности. Смузи готов!

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