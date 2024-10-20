В чем минусы подсолнечного масла и чем его заменить

Выбор правильного масла для жарки значительно влияет на вкус блюда и ваше здоровье. Важно учитывать устойчивость этого основного в кулинарии продукта к высоким температурам и качество жиров, которые оно содержит. В этой статье мы рассмотрим разнообразные варианты масла для готовки и разберемся, по каким показателям подсолнечное масло проигрывает конкурентам.

Точка дымления — критерий сравнения масел

Один из основных показателей масла для жарки — это так называемая точка дымления. Этот показатель объясняет, когда масло начнет дымиться. Более безопасным считается тот продукт, что горит при более высоких градусах. Ведь при перегреве масло выделяет токсичные вещества и канцерогены, что делает пищу невкусной, вредной, а иногда даже опасной для человека.

Лучшие варианты для жарки:

Оливковое масло (рафинированное): точка дымления — около 210–230 градусов по цельсию. Оно содержит полезные мононенасыщенные жиры, которые благоприятно влияют на здоровье сосудов и сердца.

Кокосовое масло: имеет высокую термостойкость и точку дымления приблизительно в 180 градусов. Более того, оно содержит лауриновую кислоту, которая является полезной для поддержания иммунной системы.

Масло авокадо является одним из наиболее устойчивых к высоким температурам масел с точкой дымления около 270 градусов. Оно тоже богато жирными кислотами.

Популярное в Азии топленое масло (гхи) имеет точку дымления от 190 градусов. Большой плюс: его можно сделать дома самому из обычного куска сливочного масла.

Почему стоит отказаться от подсолнечного масла?

Хотя подсолнечное масло очень популярно в нашей стране и по всему миру, оно не самый подходящий вариант для жарки из-за нескольких причин:

Довольно невысокая точка дымления. Нерафинированное подсолнечное масло горит уже при 107 градусах, что довольно опасно. Рафинированный собрат будет уже более устойчивым: дымиться начинает при температуре градусов в 227. Стоит заметить, что при жарке на высоких температурах оно выделяет токсичные вещества. Вот почему подсолнечное масло так важно не доводить до точки дымления!

Высокое содержание омега-6. Подсолнечное масло — кладезь омега-6 жирных кислот. Хотя они необходимы организму, избыток омега-6 в рационе может приводить к воспалительным процессам и нарушению баланса.

Риск образования трансжиров: при повторном нагревании подобного продукта иногда образовываются трансжиры — вредные соединения, которые повышают риск развития заболеваний сердца.

Советы: как выбрать масло для готовки

То, что мы написали выше, вовсе не означает, что вам стоит немедленно отказаться от подсолнечного масла! Оно вполне безопасно, заявляют диетологи и врачи. Вот только стоит все же быть аккуратным и с подсолнечным, и с другими маслами. Прежде всего не используйте очень много масла в своих блюдах на регулярной основе. Помните, что это вовсе не несет пользу организму. А вот еще полезные советы:

Лучше все же покупать масла с довольно высокой точкой дымления: Рафинированное оливковое, кокосовое или масло авокадо — безопасные варианты для приготовления на сковороде или гриле.

Следите за качеством. Покупайте продукты проверенных производителей, хорошего качества (смотрите рейтинги качества, следите за новостями и отзывами), желательно органические и холодного отжима (для нерафинированных). Помните, что масло лучше хранить в темной таре, так как солнечный свет ускоряет окисление.

Очень важно: не надо жарить на одном и том же масле несколько раз, даже если его осталось мало и вам жалко слить остатки. Повторное использование увеличивает количество вредных веществ, что появляются при нагреве.

Теперь, зная, какое масло лучше подходит для жарки, вы сможете сделать осознанный выбор и заботиться о своем здоровье!