Готовим тесто катаифи для нашумевшего дубайского шоколада

Тесто катаифи стало знаменитым во всем мире благодаря дубайскому шоколаду. Этот десерт славится хрустящей начинкой с фисташковой пастой. Кондитерам удается добиться приятного хруста после смешивания орехового крема с тестом катаифи. Попробуем приготовить его на своей кухне. Тесто катаифи станет хорошей основой для множества восточных сладостей.

Ингредиенты

Мука — 180 г

Кукурузный крахмал — 100 г

Вода — 380 мл

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль — половина чайной ложки

Способ приготовления