Готовим тесто катаифи для нашумевшего дубайского шоколада
Тесто катаифи стало знаменитым во всем мире благодаря дубайскому шоколаду. Этот десерт славится хрустящей начинкой с фисташковой пастой. Кондитерам удается добиться приятного хруста после смешивания орехового крема с тестом катаифи. Попробуем приготовить его на своей кухне. Тесто катаифи станет хорошей основой для множества восточных сладостей.
Ингредиенты
- Мука — 180 г
- Кукурузный крахмал — 100 г
- Вода — 380 мл
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль — половина чайной ложки
Способ приготовления
- Смешиваем все ингредиенты, хорошенько взбивая будущее тесто — в миске не должно остаться комочков. Готовой смеси дайте настояться 10 минут под пленкой.
- Приступаем к самой интересной части. Переливаем тесто катаифи в целлофановый пакетик и срезаем его кончик. Получается своеобразный кондитерский мешок. Убедитесь, что тесто выливается тонкой струйкой, и приступайте к жарке.
- Нагрейте сковороду на среднем огне. Когда она станет горячей, вылейте тесто в виде круга или непрерывной линии, аккуратно двигая рукой вверх и вниз.
- Через 15–20 секунд тесто будет готово. Важно, чтобы оно не схватилось и не успело подрумяниться.