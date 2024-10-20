Рецепт для похудения: куриная печень на пару

Нежная, вкусная и ароматная печень получается на пару. Это отличное блюдо для тех, кто ценит свое здоровье, и оно не вредит фигуре — всего 118 ккал на 100 г.

На четыре порции возьмите 500 г куриной печени, 150 г репчатого лука, два зубчика чеснока, один лавровый лист, соль и перец по вкусу.

Вам понадобится пароварка или мультиварка с функцией приготовления на пару. Печень промойте, удалите жир и прожилки. Замочите в холодной воде на полчаса. Затем обсушите.

Луковицу очистите и промойте, нарежьте тонкими полукольцами. Зубчики чеснока нарежьте мелко.

В миску выложите печень, чеснок, соль и черный перец. Все перемешайте, чтобы кусочки печени равномерно покрылись приправами.

В чашу мультиварки налейте около двух стаканов горячей воды. Печень выложите в корзину в один слой, сверху положите лук и лавровые листья.

Готовьте в течение 25 минут. Готовая печень приобретет светло-коричневый цвет. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что яблоки, запеченные в духовке с орехами, — простое и понятное блюдо. Этот десерт получается ароматным, мягким и не вредит фигуре — всего 149 ккал на 100 г.