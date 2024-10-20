Пять советов по приготовлению полезных блюд

Специалисты ведомства советуют: стоит запекать продукты вместо жарки на масле. Это не только экономия времени, но и сохранение полезных свойств каждого ингредиента.

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Вместо тушения лучше готовить на пару. Для этого не обязательно иметь специальную технику - достаточно приобрести вкладку для кастрюли или мультиварки, можно даже просто использовать большой дуршлаг.

При приготовлении овощей следует их немного недоваривать, чтобы сохранить полезные свойства.

При выборе мяса специалисты советуют заменить свинину на индейку. Очень важно ежедневно следить за калорийностью блюд.

Если вы любите соль, то лучше заменить ее отдельными специями. Нередко в приправах, состоящих из нескольких компонентов, немалую часть объема пакетика занимает соль.