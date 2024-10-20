В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно хранить продукты

Руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев подчеркивает важность качественного питания и правильного хранения продуктов для здоровья и долголетия.

Свежесть и качество еды напрямую влияют на их пользу, но некоторые нюансы способны привести к размножению бактерий.

Эксперт советует использовать подходящую упаковку: пергамент - для сыра и колбасы, алюминий - для нарезок и паштетов, чтобы избежать плесени.

После вскрытия банки с консервами лучше хранить их в стеклянной или керамической посуде, чтобы замедлить процессы окисления.

Специалист советует не помещать горячую еду в холодильник - это нарушает температурный режим техники.

Также нужно стараться не хранить рядом сырое мясо и готовые блюда. Продукты с сильным запахом (рыба, специи) лучше держать в герметичных контейнерах.

Специалист отмечает: стоит хранить скоропортящиеся продукты в более прохладных местах холодильника, не загромождая его лишними товарами для хорошей циркуляции воздуха.