Рецепт вкусной и сытной закуски из яйца и сыра

Если вам нужно чем-то накормить гостей, а времени на готовку нет, приготовьте эту закуску из яйца и сыра. На приготовление уйдет всего 10 минут и минимум сил.

Для приготовления возьмите четыре яйца, 130 г майонеза, два плавленных сырка, три зубчика чеснока, несколько веточек укропа, соль и перец по вкусу.

Смешайте яйца с майонезом, солью и перцем. Перемешайте все венчиком. Застелите противень духовки пергаментом, смажьте растительным маслом и влейте яйца, сформировав прямоугольник.

Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Натрите сырки на крупной терке и мелко порубите укроп, измельчите чеснок и смешайте. Начинку смешайте с двумя столовыми ложками майонеза и перемешайте.

По получившемуся яичному коржу распределите начинку и заверните его в рулет. Нарежьте на порционные куски и подайте к столу.