Тушим капусту на сковороде: не понадобится даже мясо

Питательное блюдо, которое легко приготовить даже без мяса, вкусное и ароматное — это все о тушеной капусте. Она станет идеальным вариантом как для повседневного рациона, так и для постных дней. Капуста, приготовленная на сковородке, сохраняет свою сочность и полезные вещества, а добавление ароматных специй придает блюду насыщенный вкус.

Ингредиенты

Капуста — 1 кочан (около 800 г, то есть среднего размера)

Луковица — 1 шт.

Морковка — 1 шт.

Паста томатная — 2 ст. л.

Сахарный песок — 1 ч. л.

Поваренная пищевая соль — по вкусу

Масло подсолнечное— 3-4 ст. л.

Черный перец — по вкусу

Лавровый лист — 1-2 шт.

Вода питьевая — 100 мл

Пошаговый рецепт

Нарежьте капусту тонкой соломкой. Если она плотная, слегка помните ее руками.

Лук следует нарезать мелко, а морковку — натереть покрупнее.

Обжарьте на предварительно разогретой сковороде с каплей растительного масла лук до прозрачности. Затем отправьте к нему морковь и обжаривайте, подержите 5 минут до мягкости.

Закиньте на сковороду нарезанную капусту. Обжаривайте 5–7 минут, не забывая двигать по сковороде, чтобы капуста подрумянилась равномерно.

Приправьте блюдо любимыми специями, добавьте в него черный перец, томатную пасту и сахар, посолите. Хорошенько перемешайте и налейте в ту же емкость воду. Положите лаврушку для аромата.

Уменьшите мощность плиты, накройте сковородку крышкой и тушите капусту около получаса, периодически помешивая. При необходимости подлейте еще жидкости.

Когда капуста станет мягкой, снимите ее с плиты, уберите лаврушку и оставьте в сковороде под крышкой на пару минут. По желанию, можно добавить свежую зелень перед подачей.

Полезная информация о тушеной капусте на сковороде:

Чтобы капуста получилась еще вкуснее, можно добавить к ней немного яблочного уксуса или лимонного сока.

Любителям острого можно разнообразить вкус блюда красным перцем.

У нас получилось хорошее самостоятельное блюдо или гарнир.

Калорийность: 50 ккал на 100 г; время приготовления: 40 минут.

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