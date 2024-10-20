Тушим капусту на сковороде: не понадобится даже мясо
Питательное блюдо, которое легко приготовить даже без мяса, вкусное и ароматное — это все о тушеной капусте. Она станет идеальным вариантом как для повседневного рациона, так и для постных дней. Капуста, приготовленная на сковородке, сохраняет свою сочность и полезные вещества, а добавление ароматных специй придает блюду насыщенный вкус.
Ингредиенты
- Капуста — 1 кочан (около 800 г, то есть среднего размера)
- Луковица — 1 шт.
- Морковка — 1 шт.
- Паста томатная — 2 ст. л.
- Сахарный песок — 1 ч. л.
- Поваренная пищевая соль — по вкусу
- Масло подсолнечное— 3-4 ст. л.
- Черный перец — по вкусу
- Лавровый лист — 1-2 шт.
- Вода питьевая — 100 мл
Пошаговый рецепт
Нарежьте капусту тонкой соломкой. Если она плотная, слегка помните ее руками.
Лук следует нарезать мелко, а морковку — натереть покрупнее.
Обжарьте на предварительно разогретой сковороде с каплей растительного масла лук до прозрачности. Затем отправьте к нему морковь и обжаривайте, подержите 5 минут до мягкости.
Закиньте на сковороду нарезанную капусту. Обжаривайте 5–7 минут, не забывая двигать по сковороде, чтобы капуста подрумянилась равномерно.
Приправьте блюдо любимыми специями, добавьте в него черный перец, томатную пасту и сахар, посолите. Хорошенько перемешайте и налейте в ту же емкость воду. Положите лаврушку для аромата.
Уменьшите мощность плиты, накройте сковородку крышкой и тушите капусту около получаса, периодически помешивая. При необходимости подлейте еще жидкости.
Когда капуста станет мягкой, снимите ее с плиты, уберите лаврушку и оставьте в сковороде под крышкой на пару минут. По желанию, можно добавить свежую зелень перед подачей.
Полезная информация о тушеной капусте на сковороде:
- Чтобы капуста получилась еще вкуснее, можно добавить к ней немного яблочного уксуса или лимонного сока.
- Любителям острого можно разнообразить вкус блюда красным перцем.
- У нас получилось хорошее самостоятельное блюдо или гарнир.
- Калорийность: 50 ккал на 100 г; время приготовления: 40 минут.
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