Как выбрать тыкву в магазине: надежные советы от экспертов

Осенью мы нередко задумываемся, как выбрать тыкву в магазине. Эксперты дали несколько надежных советов на этот счет.

Для начала посмотрите на кожуру тыквы. Она должна быть плотная, но не твердая. На кожуре не должно быть трещин, а также мягких мест и темных пятен — последнее говорит о подпорченности овоща. Розоватые пятна могут указывать на то, что перед вами плод, «переболевший» грибком.

Следом посмотрите на размер тыквы. Эксперты не советуют брать слишком крупные плоды, поскольку их мякоть может быть сухой, водянистой, а на вкус такой овощ может оказаться горьким. Отдавайте предпочтение средним и маленьким тыквам.

Третий шаг — посмотреть на хвостик. Он должен быть темный и сухой. Если черенок отсутствует, то лучше такой плод не брать: вполне вероятно, продавец собрал урожай раньше срока и решил схитрить. Кроме того, тыква без плодоножки имеет меньший срок хранения.

Помните, что тыквы делятся на твердокорые, мускатные и крупноплодные. Мускатная тыква подходит для десертов и запекания, поскольку она наиболее сладкая. Предпочтение крупноплодным стоит отдавать, если вы планируете хранить плоды до самой весны, поскольку в только что собранных плодах много крахмала, который лишь со временем превращается в сахар. У твердокорой тыквы самые полезные и вкусные семечки, ее также используют для приготовления мясных блюд и гарниров.

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