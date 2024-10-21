Рецепт для похудения: смузи со свеклой

Смузи со свеклой поможет поддерживать энергию и здоровье. Это кладезь витаминов и минералов. Напиток не вредит фигуре — всего 74 ккал на 100 г.

На четыре порции возьмите одну свеклу, одно яблоко, имбирь по вкусу, 120 мл йогурта, 120 мл молока, чайную ложку меда и столовую ложку семян чиа.

Свеклу вымойте, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Выложите ее в блендер, добавьте яблоко, имбирь, греческий йогурт, молоко, семена чиа или льна.

Измельчите все до однородности. Взбейте ингредиенты в блендере до получения гладкой кремообразной текстуры. Добавьте мед или кленовый сироп для вкуса. Смузи готов!

Ранее сообщалось, что простое, полезное и диетическое блюдо из рыбы и овощей отлично подойдет для всей семьи. Оно получается ярким, сытным, вкусным и не вредит фигуре — всего 100 ккал на 100 г.