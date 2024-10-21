Названы самые популярные продукты России

Среди россиян самыми популярными продуктами питания оказались яйца и соль.

Аналитики "Т–Ж" определили самые востребованные продукты у россиян. Для этого они проанализировали 30 000 российских рецептов.

Так, были выявлены около 1 000 популярных ингредиентов, которые сгруппировали по категориям: "мясо и субпродукты", "бакалея", "овощи, зелень и фрукты", "молочные продукты и яйца" и "приправы".

Самым популярным продуктом стала соль, она присутствует в каждом третьем рецепте. Второе место заняли куриные яйца, а на третьем оказался сахар. Кроме того, в десятку самых популярных ингредиентов попали растительное масло, пшеничная мука, черный перец, сливочное масло, лук, морковь и чеснок.

Наиболее редкими продуктами оказались лен, льняное масло, птитим, соевая спаржа, березовые почки и икра сазана. Об этом сообщает "Лента.ру".