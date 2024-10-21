Как не стоит готовить настойки дома

Приготовление домашней настойки требует особого подхода и искусствав, которым владеют немногие. В противном случае приготовленный дома напиток может стать смертельно опасным, предупредил химик, завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев.

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В разговоре с «Газетой.ру» специалист подчеркнул, что главное в вопросе приготовления настоя правильный выбор горячительной жидкости.

Васильев напомнил, что обывателю доступны технический гидролизный ректификованный спирт и спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья.

Отличить один от другого рядовой потребитель вряд ли сможет, а разница очень большая. Так, медицинский спирт не всегда пригоден для приготовления настойки, поскольку вред здоровью, да и вкусовые качества продукта существенно снизятся.

Самым безопасным методом приготовления настойки или наливки Васильнев назвал использование водки или домашнего самогона.

При использовании первого продукт получится менее крепким, но вкусовые качества и безопасность гарантированы, уточнил химик.

Что касается сырья для приготовления настойки, врач посоветовал использовать ягоды и фрукты. В этом случае сахар добавляется по вкусу, так как в сырье достаточно фруктозы, улучшающей вкус.

Правда, предупредил специалист, стоит быть осторожнее при выборе ягод с косточками, которые выделяют яд алкалоид амигдалин — источник синильной кислоты.

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