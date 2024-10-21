Как запечь креветки с сыром в духовке

Вкусное, идеальное и сбалансированное блюдо получается, если запечь креветки с сыром в духовке. Оно подходит для перекуса или легкого ужина и не вредит фигуре — всего 128 ккал на 100 г.

На две порции возьмите 500 г королевских или тигровых креветок, 250 г стручковой фасоли, три столовые ложки оливкового масла, два зубчика чеснока, одну луковицу, соль, перец черный, орегано сухой по вкусу, один лимон, три столовые ложки оливок и 100 г рассольного сыра.

Лук и чеснок почистите, а у фасоли срежьте хвостики. Измельчите рассольный сыр, удалите панцири, головы и хвосты с креветок.

В глубокой миске смешайте креветки, оливковое масло, сок лимона, соль, перец, пропущенный через пресс чеснок. Оставьте мариноваться на 5–10 минут.

Залейте стручки фасоли кипятком и оставьте на пару минут. Далее выложите ее на дно формы для запекания. Сверху уложите креветки, лук, нарезанный перьями. Полейте все оставшимся от креветок маринадом.

Поставьте форму в разогретую до 180–200 градусов духовку на 10 минут. Потом достаньте блюдо и сразу же посыпьте сыром. Оливки распределите поверх сыра и креветок. Блюдо готово!

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