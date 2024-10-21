Эксперт объяснил рост популярности корейской кухни

Ресторатор Артём Рахмеев в интервью отметил, что этот тренд объясняется не только гастрономическими предпочтениями, но и культурными факторами.

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По мнению Рахмеева, увеличение популярности корейской кухни в стране связано с влиянием корейской поп-культуры, в частности жанра k-pop, который возник в Южной Корее в 1990-х годах и продолжает набирать популярность.

Он также подчеркнул, что этот интерес охватывает всю Россию, при этом k-pop активно поддерживается государством, и информация о корейской культуре доступна в музеях. Рахмеев недавно посетил Сеул и отметил «ФедералПресс», что данный феномен вызывает интерес не только у корейцев, но и у россиян.

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