Семь рецептов домашней квашеной капусты

Что может быть лучше домашней хрустящей капустки? Ведь это не только вкуснейшая добавка к гарниру, но и источник витаминов. Рассказываем, как самостоятельно квасить капусту в банке и кастрюле, чтобы она получилась хрустящей, и приводим семь рецептов квашеной капусты:

из трех ингредиентов;

с морковью;

с клюквой;

по-грузински с острым перцем;

с яблоками и клюквой;

по-сибирски с тмином;

с луком.

Классическая хрустящая квашеная капуста

Капуста — 2 кг

Морковь — 2 шт.

Соль — 50 г

Разбирая капусту, отложите несколько верхних крупных листьев: они еще пригодятся. Затем нашинкуйте кочан тонкой длинной соломкой. Морковки очистите, натрите на крупной терке и смешайте с капустной массой. Всыпьте соль и перемешайте ингредиенты. Застелите дно эмалированной кастрюли частью капустных листьев, затем слоями всыпьте овощную смесь. Утрамбовывайте ингредиенты руками или колотушкой. Накройте овощи оставшимися листьями, сверху установите тарелку, застелите марлей и водрузите груз (например, банку с водой).

Оставьте при комнатной температуре на несколько дней. Со временем в кастрюле образуется пена. Когда это произойдет, снимите груз, марлю и тарелку, промойте верхние листья. Сделайте в овощной массе несколько проколов для того, чтобы сок свободно вытекал. Вновь накройте капусту листьями, сверху установите тарелку с марлей и грузом. Повторяйте эту процедуру каждый раз, когда на овощах появится пена. Спустя 3–4 дня сок в кастрюле станет бесцветным, а пена исчезнет. Это значит, что закуска готова.

Квашеная капуста с морковью

Капуста — 3 кг

Морковь — 3 шт.

Соль — 2 ст. л.

Сахар белый — 1 ст. л. (необязательно)

Лавровый лист — 2-3 шт.

Перец горошком — 10 шт.

Вода — 1 л

Морковь нашинкуйте на крупной терке, капустку — соломкой. Смешайте ингредиенты, всыпьте соль с сахаром, лаврушку и перец. Примните ингредиенты руками: тогда капуста пустит сок. Распределите ингредиенты по банкам, укладывайте смесь поплотнее. Залейте овощи соком, образовавшимся ранее, или питьевой водой. Накройте банки марлей (в качестве альтернативы подойдет полотенце), поставьте в теплое место на 3–5 дней. Периодически протыкайте заготовку спицей или палочкой для суши: это нужно, чтобы из нее вышли газы. Затем закатайте банки и держите в прохладе.

Квашеная капуста с клюквой

Капуста — 3 кг

Свежая клюква — 300 г

Морковь — 2 шт.

Соль — 2,5 ст. л.

Лавровый лист — 2–4 шт.

Перец горошком — 10 шт.

Вода — 1 л

Подготовьте очищенные овощи: капустку нашинкуйте полосками, морковки измельчите на крупной терке. Смешайте ингредиенты с мытой клюквой, далее всыпьте соль, лаврушку и перец. Примните смесь руками: благодаря этому заготовка пустит сок. Плотно распределите массу по стерилизованным банкам, залейте соком так, чтобы он покрыл овощи. Если его недостаточно, используйте подсоленную воду. Накройте банки марлей или полотенцем и держите в тепле 3–5 дней. Периодически прокалывайте овощи спицей или ножом, чтобы из заготовки вышли газы. Закатайте банки с готовой закуской, храните в прохладе.

Острая капуста по-грузински

Капуста — 2 кг

Свекла — 1 шт. (крупная) или 2 шт. (маленькие)

Морковь — 2 шт.

Чеснок — 5 зубчиков

Перец острый — 1-2 шт.

Петрушка свежая — 1 небольшой пучок

Лавровые листья — 2-3 шт.

Соль — 2 ст. л.

Сахар белый — 1 ст. л.

Уксус 9% — 100 мл

Перец горошком — 6–8 шт.

Нарежьте кочан крупными произвольными кусками. Свеклу и морковь нашинкуйте маленькими брусочками, чеснок и перец — тонкими слайсами. Выложите ингредиенты в стерилизованную банку. Раскладывайте их слоями: капуста — свекла — морковь — чеснок и перец. В промежутках всыпайте лаврушку и перец. Вскипятите воду, смешайте ее с солью, сахаром и уксусом, залейте ею будущую заготовку. Оставьте под крышкой в тепле на 3–5 дней.

Квашеная капуста с яблоками и клюквой

Капуста — 1 кг

Яблоки кислого сорта (без кожуры и сердцевины) — 1 шт.

Клюква свежая — 100 г

Морковь — 1 шт.

Соль — 1 ст. л.

Лавровый лист — 2-3 шт.

Перец горошком — по вкусу

Нашинкуйте овощи: капусту — соломкой, морковь — на крупной терке. Мякоть яблока нарежьте мелкими ломтиками. Посолите кочан, примните, чтобы он пустил сок, затем соедините с морковкой. Всыпьте клюкву и яблоки, перемешайте. Плотно разложите овощи с фруктами по стерилизованным банкам. Сверху всыпьте перец и лаврушку. Дайте смеси забродить при комнатной температуре в течение 3–4 дней. Ежедневно выпускайте из заготовки газ, протыкая овощи (например, палочкой для суши). После этого храните в прохладном месте.

Капуста по-сибирски с тмином

Капуста — 5 кг

Соль нейодированная — 5 ст. л.

Тмин — 1/2 стакана

Морковь — 500 г

Очистите вилок от верхних листьев. Не выбрасывайте их: они нужны, чтобы застелить кастрюлю или ведро для квашения. Кочан нарежьте соломкой, морковку крупно натрите. Смешайте овощи с солью и старательно разомните руками, чтобы они выделили сок. Затем вмешайте тмин. Плотно выложите будущую заготовку в застеленную тару, сверху установите тарелку и гнет. Поставьте в теплое место.

На следующий день проткните заготовку, доставая до дна (например, спицей). Так овощи выпустят образующийся газ. Повторяйте эту процедуру 1-2 раза ежедневно в течение 3–4 дней. Вы поймете, что капуста готова, по рассолу: он будет светлым и без пены. А значит, пришло время распределить овощи по стерилизованным банкам, залить выделившимся соком и убрать в холодильник.

Квашеная капуста с луком и чесноком

Капуста — 4 кг

Лук репчатый — 4 шт. (большие)

Чеснок — 10 зубчиков

Соль — 1 ч. л.

Масло растительное — 150 мл

Нарежьте капусту соломкой, лук — четвертинками и затем треугольничками. Чеснок измельчите. Выложите лук в сковороду с разогретым маслом, жарьте несколько минут. Соедините лук с капустой, чесноком и солью. Выложите овощную смесь в стерилизованную банку, распределяйте ее поплотнее. Установите пресс и накройте заготовку полотенцем. Дайте забродить при комнатной температуре. Для этого оставьте заготовку на на три дня. Каждый день протыкайте заготовку спицей или ножом, чтобы из нее вышли газы.

Теперь вы знаете, как самостоятельно приготовить хрустящую квашеную капустку. Среди приведенных рецептов вы точно найдете вариант по душе.

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