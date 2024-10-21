Агроном-любитель из Бабушкинского вырастил гигантскую тыкву

У 29-летнего Александра Чусова из Бабушкинского района необычное увлечение. На даче в Подмосковье он выращивает тыквы, помидоры, огурцы, лук, свёклу необъятных размеров. Урожай этого года недавно можно было увидеть на выставке в «Аптекарском огороде». У мужчины неоконченное высшее образование по психологии. Но волею судеб его больше привлекла биология, точнее — ботаника. Об этом он сам рассказал нашему корреспонденту.

— С детства обожал растить что-то интересное — такое, чтобы всех удивить. Мои суперострые перцы до сих пор вспоминает вся родня, — говорит Александр. — А 10 лет назад узнал из Интернета, что есть настоящие фанаты-огородники, которые выращивают гигантские овощи. Первое тыквенное семечко купил у селекционера из США. Оказалось, у гигантских тыкв есть родословные. Специалисты измеряют размеры и вес, записывают, какими были «родители», с кем опылялись. Чем лучше у тыквы потомство, тем дороже стоят её семена. Доходит до тысячи долларов за штуку.

Тыква выросла 100-килограммовой. На следующий год самая крупная весила уже больше 400 кг. Самый большой выращенный Александром арбуз весил 66 кг, луковица — 3 кг 325 г, свёкла — 8 кг 200 г, огурец — 4 кг 865 г, репа — 3 кг 650 г, помидор — 1 кг 750 г. Кукуруза и подсолнухи вымахали выше 5 метров. Ну, а тыква-рекордсменка потянула в этом году на 817 кг!