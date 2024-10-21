Тартар, гратен и другие интересные рецепты из сезонных овощей

Октябрь приносит с собой не только холод и непогоду, но и массу вкусных и полезных овощей. На наших столах появляются баклажаны, кабачки, тыква, морковь, помидоры, свекла, чеснок, фенхель, капуста, из которых можно приготовить массу вкуснейших блюд. Мы собрали несколько оригинальных рецептов, чтобы вы могли порадовать своих близких неожиданными вкусами.

Тартар из помидор и чеснока

Ингредиенты:

Помидоры — 3 шт.

Чеснок — 2 головки.

Тостовый хлеб — 2 шт.

Базилик — 1 веточка.

Соль, перец, сахарная пудра, оливковое масло — по вкусу.

Приготовление:

Чеснок очистите, выложите на фольгу, полейте оливковым маслом, плотно заверните края фольги. Запекайте в духовке при 180 °C около 25 минут. Помидоры нарежьте мелкими кубиками, смешайте с солью, перцем, щепоткой пудры и оливковым маслом. Добавьте резаный базилик и перемешайте. Тосты поджарьте на сухой сковороде или в тостере. Запеченный чеснок достаньте из фольги, получившуюся мякоть перемешайте и смажьте ею тосты. Сверху на тосты добавьте помидоры, украсьте листиком базилика.

Маринованные баклажаны

Ингредиенты:

Баклажаны — 600 г.

Чеснок — 3 зубчика.

Укроп и петрушка — 1 пучок.

Уксус яблочный — 2 ст. л.

Кориандр целый — 1 ч. л.

Душистый перец горошком — 10 шт.

Черный перец горошком — 5—6 шт.

Гвоздика — 2 шт.

Вода — 3 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Приготовление:

Баклажаны нарежьте толстыми полукружочками и бланшируйте в кипящей подсоленной воде 3—5 минут. Откиньте на сито. Смешайте в воде соль, сахар, уксус и специи, добавьте раздавленный чеснок. Баклажаны сложите в миску или кастрюлю. Залейте маринадом, добавьте нарезанную зелень, перемешайте и оставьте мариноваться на 1 час при комнатной температуре. Готовые баклажаны храните в холодильнике.

Овощные голубцы

Ингредиенты:

Савойская капуста — 8 больших листьев.

Лук — 1 шт.

Морковь — 750 г.

Сыр фета — 50 г.

Чеснок — 4 зубчика.

Миндаль — 25 г.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Кумин — 1 ч. л.

Укроп — несколько веточек.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте лук и морковь крупными кубиками и измельчите чеснок. Разогрейте 2 ложки масла и обжарьте лук и морковь. Добавьте в обжареные овощи чеснок, кумин, соль, перец и немного воды. Готовьте под крышкой примерно 5 минут. Периодически помешивайте и подливайте воду. Капустные листья частями опустите в кипящую подсоленную воду на 2–3 минуты. Затем обсушите. Миндаль крупно порубите и слегка прокалите на сковороде. Смешайте обжаренные овощи с рубленым укропом, орехами и нарезанной кубиками фетой. Выложите примерно по 3 столовые ложки начинка на середину каждого капустного листа. Заверните и выложите швом вниз в форму для выпечки. Полейте голубцы оставшимся маслом и запекайте при температуре 180 °C 15 минут.

Картофельный гратен

Ингредиенты:

Картофель — 4 шт.

Укроп — 1 пучок.

Сыр моцарелла — 100 г.

Сыр чеддер — 60 г.

Мука — 1 ст. л.

Сливочное масло — 20 г.

Молоко — 200 мл.

Мускатный орех молотый — 1 щепотка.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление: