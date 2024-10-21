Печем картофельную бабку с фаршем в духовке: сытный пирог по-белорусски
Картофельная бабка — это сытный пирог из доступных ингредиентов. Рассказываем, как испечь картофельную бабку с фаршем в духовке. Получается очень вкусно!
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Фарш (свиной, говяжий, куриный) — 450 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Лук репчатый — 2 шт.
- Яйцо С1 — 1 шт.
- Пшеничная мука — 1 ст. л.
- Сливочное масло — 20 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
Способ приготовления
Очищенные чеснок и одну луковицу нашинкуйте небольшими кубиками.
Всыпьте лук в сковороду с разогретым маслом, жарьте 4 минуты на маленьком огне. Всыпьте чесночные кубики и жарьте еще 1 минуту.
Добавьте фарш, разомните на небольшие кусочки. Жарьте до золотистости фарша. В процессе всыпьте соль.
Картофель и вторую луковицу очистите, произвольно нарежьте и измельчите с помощью мясорубки (выберите насадку с мелкими отверстиями). В качестве альтернативы можно использовать мелкую терку. Перемешайте овощи до однородности.
Переложите овощную массу в сито и прижмите, чтобы избавиться от лишнего сока.
Вбейте к картошке яйцо, всыпьте муку и посолите. Перемешайте до однородности.
Смажьте форму для выпекания растительным маслом со всех сторон. Распределите по дну 1/2 массы из картофеля, покройте фаршем, накройте остатками картошки. Слои должны быть ровными и не смешиваться.
Сливочное масло нарежьте тонкими полосками и выложите поверх бабки.
Готовьте в духовке на 180 градусах в течение 50–60 минут. Угощение схватится и зазолотится.
Картофельная бабка готова!
- Калорийность — 175 ккал на 100 г.
- Время приготовления — 2 часа.