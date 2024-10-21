Легендарная узбекская слоеная самса — пошаговый рецепт

Узбекская слоеная самса — это легендарное блюдо восточной кухни, завоевавшее сердца многих гурманов благодаря своей хрустящей корочке и сочной начинке. Настоящая узбекская самса готовится в тандыре, но ее легко можно приготовить в духовке, сохранив уникальный вкус и текстуру.

Делимся пошаговой инструкцией по приготовлению той самой слоеной самсы. Хрустящая корочка, слоистое тесто и сочная начинка — это сочетание покорит вас и ваших близких!

Ингредиенты

Для теста:

500 г муки;

250 мл воды (можно слегка теплую);

1 ч. л. соли;

200 г сливочного масла или курдючного жира для смазывания слоев;

1 яйцо (для смазывания самсы перед выпеканием).

Для начинки:

500 г мяса (традиционно используется баранина, но можно взять говядину);

2 крупные луковицы;

соль и черный молотый перец по вкусу;

зира (по желанию);

немного курдючного жира или сливочного масла для начинки (по желанию).

Пошаговый рецепт

В миске просейте муку и добавьте соль. Постепенно вливайте воду, вымешивая тесто. В итоге оно должно выйти эластичным и мягким, но без липкости. Замесите тесто до гладкости, оберните его пленкой и дайте «отдохнуть» 20–30 минут. Нарежьте мясо небольшими кубиками. Чем мельче нарезка, тем сочнее будет самса. Лук нарежьте тоже небольшими кубиками и смешайте с мясом. Добавьте соль, перец и зиру по вкусу. Можно также добавить немного курдючного жира или сливочного масла для сочности. Раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной около 1–2 мм. Растопите сливочное масло или курдючный жир и обильно смажьте поверхность теста. Скрутите тесто в плотный рулет. Нарежьте рулет на кусочки шириной около 4–5 см. Каждый кусочек раскатайте в небольшой круг. Важно, чтобы слои оставались видимыми и не рвались. В центр каждого кружочка теста выложите 1–2 ст. л. начинки. Сложите тесто в форме треугольника, аккуратно защипывая края, чтобы начинка не вытекла. Выложите треугольники на противень, застеленный пергаментом, швами вниз. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте верх самсы взбитым яйцом для золотистой корочки. Выпекайте самсу около 30–40 минут до появления румяной и хрустящей корочки. Готовую самсу можно подавать как горячей, так и теплой. Обычно ее подают с чашкой ароматного чая или катыком (кисломолочным напитком).

Советы по приготовлению