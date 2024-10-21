Легендарная узбекская слоеная самса — пошаговый рецепт
Узбекская слоеная самса — это легендарное блюдо восточной кухни, завоевавшее сердца многих гурманов благодаря своей хрустящей корочке и сочной начинке. Настоящая узбекская самса готовится в тандыре, но ее легко можно приготовить в духовке, сохранив уникальный вкус и текстуру.
Делимся пошаговой инструкцией по приготовлению той самой слоеной самсы. Хрустящая корочка, слоистое тесто и сочная начинка — это сочетание покорит вас и ваших близких!
Ингредиенты
Для теста:
- 500 г муки;
- 250 мл воды (можно слегка теплую);
- 1 ч. л. соли;
- 200 г сливочного масла или курдючного жира для смазывания слоев;
- 1 яйцо (для смазывания самсы перед выпеканием).
Для начинки:
- 500 г мяса (традиционно используется баранина, но можно взять говядину);
- 2 крупные луковицы;
- соль и черный молотый перец по вкусу;
- зира (по желанию);
- немного курдючного жира или сливочного масла для начинки (по желанию).
Пошаговый рецепт
- В миске просейте муку и добавьте соль. Постепенно вливайте воду, вымешивая тесто. В итоге оно должно выйти эластичным и мягким, но без липкости. Замесите тесто до гладкости, оберните его пленкой и дайте «отдохнуть» 20–30 минут.
- Нарежьте мясо небольшими кубиками. Чем мельче нарезка, тем сочнее будет самса. Лук нарежьте тоже небольшими кубиками и смешайте с мясом. Добавьте соль, перец и зиру по вкусу. Можно также добавить немного курдючного жира или сливочного масла для сочности.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной около 1–2 мм. Растопите сливочное масло или курдючный жир и обильно смажьте поверхность теста. Скрутите тесто в плотный рулет. Нарежьте рулет на кусочки шириной около 4–5 см. Каждый кусочек раскатайте в небольшой круг. Важно, чтобы слои оставались видимыми и не рвались.
- В центр каждого кружочка теста выложите 1–2 ст. л. начинки. Сложите тесто в форме треугольника, аккуратно защипывая края, чтобы начинка не вытекла. Выложите треугольники на противень, застеленный пергаментом, швами вниз.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте верх самсы взбитым яйцом для золотистой корочки. Выпекайте самсу около 30–40 минут до появления румяной и хрустящей корочки.
- Готовую самсу можно подавать как горячей, так и теплой. Обычно ее подают с чашкой ароматного чая или катыком (кисломолочным напитком).
Советы по приготовлению
- Лучше использовать муку высшего сорта, чтобы тесто получилось легким и эластичным.
- Для традиционного вкуса из мяса лучше выбрать баранину, но говядина также подойдет. Главное, чтобы мясо было жирным и сочным.
- Лук добавляет сочность и сладость начинке, его должно быть не меньше, чем мяса.
- Зира придает самсе характерный аромат, но ее можно добавить по вкусу.
- Чтобы тесто получилось более слоеным, после первого раскатывания и смазывания можно скрутить тесто еще раз и снова повторить процесс.
- Если хотите разнообразить начинку, добавьте к мясу картофель или тыкву. Это традиционные добавки, которые придают самсе дополнительную нежность и вкус.
- Для более насыщенного аромата можно добавить чеснок и острый перец в начинку.