Горечь у лисичек и белых грибов: названы основные причины

Лисички и белые грибы — это невероятно вкусные и полезные продукты. Однако иногда они могут горчить, и, если вы это заметили, грибы уже нельзя употреблять.

Лисички могут собираться в хвойном лесу, что может стать причиной горького привкуса. Кроме того, на вкус может повлиять близость от дорог, заводов и других мест. В этом случае лисички становятся небезопасными.

Белые грибы лучше покупать в магазине, чтобы избежать риска отравления. Дело в том, что вместе с нужными грибами можно собрать ложные. Вам хватит одной поганки, чтобы испортить вкус всей корзины. Также они могут горчить, если вы не стали готовить грибы сразу.

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