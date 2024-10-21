Мед – это не просто сладкое лакомство, но и мощный природный источник питательных веществ. Чтобы извлечь максимум пользы, важно правильно его употреблять.

Во-первых, лучше всего есть мед натощак, с утра, запивая стаканом теплой воды – это поможет активизировать обмен веществ и поддержать пищеварение. Во-вторых, старайтесь добавлять его в теплые напитки, но не в горячие – при высоких температурах полезные свойства мёда могут разрушаться.

Как правильно хранить сыр в холодильнике

Также не забывайте о том, что мед – калорийный продукт, поэтому его стоит употреблять умеренно, чтобы не перегружать организм. Выбирайте натуральный, не пастеризованный мед – он сохраняет все свои ценные вещества и обладает приятным, насыщенным вкусом.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.