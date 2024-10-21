Мясное блюдо «Выручай-ка»: чудо-рецепт — займет всего 15 минут

Мясное блюдо «Выручай-ка» готовится всего за 15 минут. При этом мясо получается вкусным и сочным — удастся накормить всю семью.

Для приготовления возьмите 500 г куриного филе или грудки, 0,5 чайной ложки соли, 100 г панировочных сухарей, черный перец по вкусу, пять столовых ложек подсолнечного масла.

Мясо промойте, обсушите и нарежьте толщиной семь миллиметров. Немного отбейте их тыльной стороной ножа, посолите и поперчите. Обваляйте мясо в сухарях с двух сторон.

Нагрейте масло в сковороде и выложите мясо, обжарьте с каждой стороны по несколько минут, пока края не побелеют. Накройте курицу крышкой и убавьте огонь до минимума. Томите около восьми минут. Мясо получится нежным и сочным внутри, поделилась блогер Наталья Калнина.

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