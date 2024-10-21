Когда квасить капусту осенью 2024 года: кулинарный лунный календарь

С лунным календарем, существующим с ледникового периода, связано множество примет: что можно и нельзя делать, какие занятия принесут плоды. В том числе по нему сверяют огороднические дела, включая квашение капусты. Рассказываем, когда квасить капусту в октябре — ноябре 2024 года, следуя фазам Луны.

Когда квасить капусту в октябре 2024 года

В конце октября 2024 года удачными для овощных заготовок станут 21-е и 22-е числа. Убывающая луна оказывается в Козероге, который считается самым земным и подходящим для огородничества знаком.

Впрочем, на убывающую луну принято не квасить капусту, а делать термически обработанные закуски. Так что в период с 18 по 31 октября можно запастись заготовками в банках на зиму, включая:

щи;

солянку с грибами;

перец, фаршированный капустными листьями;

рис с капустой и другие блюда.

Когда квасить капусту в ноябре 2024 года

Считается, что максимально аппетитной получается белокочанная капуста, заквашенная на растущую луну. В последнем месяце осени это период с 2 по 15 ноября. При этом в самом начале месяца, 1-го числа, заниматься заготовками не стоит. Этот день выпадает на новолуние, во время которого, по поверьям, капуста получается кислой и размякшей.

Лучшие дни для квашения капусты в ноябре — это:

6 ноября;

7 ноября.

Эти даты выпадают на 5-й и 6-й дни после новолуния. По поверьям, это самое лучшее время для овощных заготовок: капуста получится хрустящей и очень вкусной.

Неблагоприятным для квашения станет день полнолуния — 16 ноября. После него, в период с 17 по 30 ноября, можно вернуться к заготовкам. Но заняться лучше не квашением и засолкой, а приготовлением термически обработанных закусок. Можно приготовить маринованные салаты на зиму.

Теперь вы знаете, когда квасить капусту, если следовать народным приметам. А подборку лучших рецептов хрустящей квашеной капустки ищите в нашей статье.