Как выбрать картошку в магазине: простые советы от экспертов

Эксперты дали несколько простых советов, как выбрать картошку в магазине. При покупке следует ориентироваться на внешний вид овоща, его сорт и размер.

Во-первых, осмотрите клубни. Картошка должна быть без слизи, белого налета и глиняных комков. Отдавать предпочтение лучше гладким клубням без царапин, ведь через них внутрь клубня могли проникнуть болезнетворные бактерии. Также на картофеле не должно быть зеленых или темных пятен.

Во-вторых, пощупайте картофель. Клубни должны быть твердыми и упругими. Если покупаете картошку зимой, то не берите мокрые овощи — они могут быть подмерзшими.

В-третьих, выбирайте картошку по размеру. Лучше отдавать предпочтение плодам среднего размера. Считается, что в таких клубнях содержится достаточное количество полезных веществ.

В-четвертых, принюхайтесь к картошке. От нее не должен исходить кислый или тухлый запах — это может быть свидетельством заражения овощей грибными и бактериальными инфекциями.

В-пятых, помните о различиях в сортах картофеля. Например, розовые клубни хороши для жарки, желтоватые — для супа и борща, а из белых рассыпчатых сортов получается отличное пюре.