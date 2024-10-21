Рецепт для похудения: буженина из индейки в фольге

Быстрый и вкусный рецепт для ленивых хозяек. Буженина из индейки в фольге готовится быстро и не вредит фигуре — всего 86 ккал на 100 г.

На шесть порций возьмите килограмм грудки индейки, по чайной ложке кинзы, зиры, паприки, карри, соли и два зубчика чеснока.

Чеснок измельчите и пропустите через чеснокодавку, переложите в миску. Добавьте все приправы и соль, хорошо перемешайте.

Натрите индейку смесью приправ, положите мясо в контейнер и уберите в холодильник на пять — восемь часов.

После этого отрежьте три-четыре слоя фольги, положите в центр филе и заверните каждый слой так, чтобы швы были сверху. Выпекайте мясо в мультиварке в течение часа в режиме «выпечка».

Далее оставьте мясо еще на час, не открывая крышку. После этого достаньте буженину и в фольге уберите в холодильник на пять часов. Блюдо готово!