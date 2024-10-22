Что такое каркаде и как его правильно заваривать

Чай каркаде — напиток, который отличается ярким цветом и запоминающимся ароматом. Его часто пьют те, кому нужно понизить давление и успокоить нервную систему. «Лента.ру» разобралась в полезных свойствах и противопоказаниях каркаде и выяснила рецепты приготовления этого напитка.

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Что такое чай каркаде

Каркаде — травяной чай, в составе которого нет листьев чайного куста. В беседе с «Лентой.ру» врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что напиток делают из высушенных лепестков гибискуса сабдариффа, тропического растения, которое выращивают в Африке, Азии и Америке.

«Его ярко-красные лепестки с кислым вкусом, напоминающим клюкву или вишню, в течение многих веков использовались для приготовления не только напитков, но и приправ, а также в качестве красителя», — пояснил эксперт.

История каркаде

Лепестки растений, из которых готовят каркаде, находили в гробницах египетских фараонов. Поэтому считается, что чай знали и любили еще во времена Древнего Египта. Кстати, поэтому каркаде также называют напитком фараонов.

В Европу этот чай завезли в XVIII веке, причем он не сразу стал популярным. Сначала кисловатый вкус напитка не оценили по достоинству. Распробовали чай только в середине XX века. Примерно в то же время его начали пить и в нашей стране.

Вкус и аромат каркаде

Вкус у каркаде довольно сложный, в нем сочетаются и сладость, и кислинка, и терпкость.

«Он может быть ярким и бодрящим, как летний напиток, а может быть более мягким и нежным в зависимости от способа приготовления, а также дополнительных ингредиентов», — рассказал Михаил Кутушов.

Цвет напитка может варьироваться от ярко-красного до темно-бордового. Он зависит от крепости заваривания и добавок

Каркаде слегка напоминает по вкусу напитки из смородины и клюквы.

Химический состав

Каркаде, а точнее, листья розеллы богаты витаминами, микроэлементами и полезными веществами. В арабских странах, то есть на родине чая, его называют «лекарством от всех болезней».

«В первую очередь он содержит множество антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами. Эти соединения защищают организм от преждевременного старения и развития хронических заболеваний», — рассказал Кутушов.

Кроме того, в чае очень много витамина С.

В напитке присутствуют антибактериальные и противовоспалительные вещества, которые способствуют излечению от мочеполовых инфекций и уменьшают симптомы простуды

Полезные элементы в составе каркаде:

бета-каротин, который благотворно влияет на зрение и здоровье глаз;

флавоноиды — вещества, которые укрепляют стенки капилляров и выступают в роли антиоксидантов;

витамины группы В, а точнее — В2, В5, В6, В9, В12;

витамины А и С;

калий;

натрий;

фосфор;

железо;

марганец;

селен;

магний;

кальций.

37 килокалорий содержится в 100 граммах напитка

Полезные свойства

Поддержка сердечно-сосудистой системы

В беседе с «Лентой.ру» бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Тамара Мосина рассказала, что если пить чай каркаде регулярно, то действительно можно снизить давление. Кроме того, напиток поможет расширить сосуды.

«Исследования показывают, что регулярное употребление каркаде может способствовать снижению уровня холестерина и артериального давления. Это особенно важно для пожилых людей, у которых риск сердечно-сосудистых заболеваний повышен», — пояснила эксперт.

Антиоксидантные свойства

Как уже было сказано выше, чай каркаде богат антиоксидантами, такими как антоцианы и витамин C, которые помогают защищать клетки от повреждений и способствуют обновлению организма.

Улучшение пищеварения

Чай каркаде может помогать при различных проблемах с пищеварением, включая запоры и вздутие живота.

Каркаде обладает мягким мочегонным эффектом

Иммунная поддержка

Благодаря высокому содержанию витамина C, каркаде может укреплять иммунную систему, что особенно важно для людей старше 65 лет, чья защита организма со временем ослабевает.

Регулирование уровня сахара в крови

«Доказано, что каркаде может способствовать нормализации уровня сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом», — пояснила Тамара Мосина.

Каркаде также способен снимать спазмы, что важно для женщин в период менструации

Важно понимать, что каркаде — не панацея: его следует употреблять в умеренных количествах и только после консультации с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний.

Вред

«Даже если у вас нет противопоказаний, стоит помнить, что умеренность — ключ к безопасности. Избыток этого напитка может привести к ряду негативных последствий», — рассказала Тамара Мосева.

Расстройства пищеварения

Чрезмерное употребление может вызывать боли в животе, диарею и другие проблемы с пищеварением.

Понижение артериального давления

Употребление больших количеств каркаде может привести к слишком сильному снижению давления, что может вызвать головокружение или обмороки.

Проблемы с печенью

Высокие дозы каркаде могут негативно сказываться на состоянии печени, особенно у людей с предрасположенностью к заболеваниям этого органа.

Аллергическая реакция

У людей, склонных к аллергиям, употребление чая может спровоцировать аллергическую реакцию, включая зуд, сыпь и отеки.

«Чай каркаде может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами. Например, он может снижать эффективность антигипертензивных средств, что важно учитывать пожилым людям, принимающим подобные лекарства», — заключила эксперт.

Противопоказания

Пониженное артериальное давление, так как чай снизит его еще больше;

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастрит и повышенная кислотность желудка;

Заболевания почек;

Аллергия на каркаде;

Беременным и кормящим женщинам лучше проконсультироваться с врачом перед употреблением этого напитка.

Как выбрать каркаде

Во-первых, лучше отказаться от пакетированного чая, так как в нем обычно много примесей. Выбирайте крупнолистовой чай, причем от производителей, в которых уверены.

Во-вторых, нужно обратить внимание на сами цветки. Они должны быть яркими, насыщенного бордового или красного цвета. Если на лепестках есть повреждения или налет, то такой напиток лучше не брать.

Сколько хранить

Хранить чай в сухом виде можно до двух лет, желательно в керамической или стеклянной посуде с плотной крышкой. При долгом хранении чай теряет свои полезные свойства.

Если оставить чай под прямыми солнечными лучами, он быстро лишится вкуса и аромата. Такой же эффект будет при хранении в пластиковом пакете

Как заваривать

Горячий чай

Самый простой способ — листья каркаде залить горячей водой (но не крутым кипятком) в стеклянной или фарфоровой посуде, оставить на несколько минут и затем разлить по чашкам, добавив еще воды. Для разнообразия вкуса можно добавить в чай:

лимон;

мяту;

гвоздику;

имбирь;

корицу.

Также чай можно сварить: добавить в емкость с водой две ложки листьев и поставить на огонь. Довести до кипения, убавить мощность и подождать пять минут. В горячем виде напиток прекрасно согреет и успокоит нервы.

Холодный чай

Этот напиток может быть вкусным и в холодном виде. Только готовить его нужно будет заранее.