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Смузи со свеклой и ананасом — заряд витаминов с ярким вкусом

Смузи — простой в приготовлении перекус, который поможет скрасить ожидание между основными приемами пищи или утолить голод перед сном.

Заряд витаминов: рецепт смузи со свеклой и ананасом
© РИА Новости

Предлагаем попробовать смузи со свеклой и ананасами. В состав этого яркого и полезного напитка входят витамины С, D и группы B, а также множество минералов: калий, магний, железо, цинк, медь, марганец и йод. Регулярное употребление такого смузи поможет укрепить иммунитет, нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, улучшить пищеварение и ускорить обмен веществ.

Ингредиенты

  • Любимая смесь замороженных или свежих ягод — 150 г
  • Ананас — четвертинка от целого фрукта
  • Свекла — 1 шт.
  • Банан — 1 шт.

Способ приготовления

  • Нарезаем ананас, свеклу и банан на крупные кусочки.
  • Если в доме есть соковыжималка — пробейте через нее свеклу. Можно использовать готовый свекольный сок.
  • Банан с ягодами измельчаем в блендере. После добавляем овощной сок и пробиваем напиток около 30 секунд. Смузи готов!

В жаркую погоду в напиток можно добавить дробленый лед.

Также советуем приготовить смузи с тыквой и абрикосом.

Еда