Заряд витаминов: рецепт смузи со свеклой и ананасом

Смузи — простой в приготовлении перекус, который поможет скрасить ожидание между основными приемами пищи или утолить голод перед сном.

Предлагаем попробовать смузи со свеклой и ананасами. В состав этого яркого и полезного напитка входят витамины С, D и группы B, а также множество минералов: калий, магний, железо, цинк, медь, марганец и йод. Регулярное употребление такого смузи поможет укрепить иммунитет, нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, улучшить пищеварение и ускорить обмен веществ.

Ингредиенты

Любимая смесь замороженных или свежих ягод — 150 г

Ананас — четвертинка от целого фрукта

Свекла — 1 шт.

Банан — 1 шт.

Способ приготовления

Нарезаем ананас, свеклу и банан на крупные кусочки.

Если в доме есть соковыжималка — пробейте через нее свеклу. Можно использовать готовый свекольный сок.

Банан с ягодами измельчаем в блендере. После добавляем овощной сок и пробиваем напиток около 30 секунд. Смузи готов!

В жаркую погоду в напиток можно добавить дробленый лед.

Также советуем приготовить смузи с тыквой и абрикосом.