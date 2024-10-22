Заряд витаминов: рецепт смузи со свеклой и ананасом

Смузи со свеклой и ананасом — заряд витаминов с ярким вкусом
Смузи — простой в приготовлении перекус, который поможет скрасить ожидание между основными приемами пищи или утолить голод перед сном.
Предлагаем попробовать смузи со свеклой и ананасами. В состав этого яркого и полезного напитка входят витамины С, D и группы B, а также множество минералов: калий, магний, железо, цинк, медь, марганец и йод. Регулярное употребление такого смузи поможет укрепить иммунитет, нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, улучшить пищеварение и ускорить обмен веществ.
Ингредиенты
- Любимая смесь замороженных или свежих ягод — 150 г
- Ананас — четвертинка от целого фрукта
- Свекла — 1 шт.
- Банан — 1 шт.
Способ приготовления
- Нарезаем ананас, свеклу и банан на крупные кусочки.
- Если в доме есть соковыжималка — пробейте через нее свеклу. Можно использовать готовый свекольный сок.
- Банан с ягодами измельчаем в блендере. После добавляем овощной сок и пробиваем напиток около 30 секунд. Смузи готов!
В жаркую погоду в напиток можно добавить дробленый лед.
Также советуем приготовить смузи с тыквой и абрикосом.