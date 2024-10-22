Рецепт для похудения: творог с йогуртом

Отличный и легкий десерт из творога и йогурта. Он получается вкусный, нежный и не вредит фигуре — всего 153 ккал на 100 г.

На две порции для десерта возьмите шесть столовых ложек творога, 100 г йогурта, 10 ягодок малины, десертную ложку какао. Для запеканки — 20 г овсяных хлопьев и два яичных желтка.

Смешайте все ингредиенты для десерта и пробейте их блендером. Посыпьте десерт какао-порошком. Украсьте ягодками малины.

Если в такую смесь добавить размолотые в муку хлопья и яичные желтки, получится запеканка. Блюдо готово!