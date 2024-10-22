Рецепт ПП-салата из свеклы и шпината

В холодное время года, когда в рационе преобладают жирные согревающие блюда, хочется добавить в него что-то легкое и освежающее. Рекомендуем обратить внимание на рецепт салата из свеклы и шпината — он не только вкусный, но и полезный.

Свекла богата витамином В9. Всего 200 граммов этого овоща способны обеспечить половину дневной нормы. Помимо этого, свекла работает как мягкое слабительное, что делает ее идеальным средством для борьбы с запорами. Шпинат же содержит легко усваиваемое железо, фолиевую кислоту и витамин С.

Ингредиенты

Шпинат — 200 г

Свекла — 2 штуки

Растительное масло — по вкусу

Лимонный сок — по вкусу

Свежемолотый перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Способ приготовления

Листья шпината хорошо промываем и просушиваем от влаги. Нарезаем свеклу тонкими кольцами. Смешиваем ингредиенты между собой и поливаем маслом с лимонным соком. Готовый салат солим и перчим по вкусу.

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