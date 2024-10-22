Бабушкина тушенка из СССР: простой рецепт

Еще со времен СССР тушенка стала полюбившимся многим продуктом. В магазинах сложно найти продукт достойного качества. Можно самостоятельно приготовить блюдо по бабушкиному рецепту.

На шесть пол-литровых банок потребуется 3 кг говядины или свинины, а на каждую банку — по чайной ложке соли, по три горошины перца и по одному лавровому листу.

Порежьте мясо на крупные куски, посолите. На дно банок выложите перец, лаврушку и следом отправьте кусочки мяса. Банки закрутите винтовыми крышками.

Поставьте их в чашу мультиварки-скороварки, постелив на дно тряпочку. Налейте 500 мл холодной воды и тушите мясо прямо в банках. На свинину потребуется около часа, а на говядину — 80 минут. По истечении времени выключите мультиварку и банки оставьте до остывания. Тушенка готова!

Ранее сообщалось: если вам нужно чем-то накормить гостей, а времени на готовку нет, приготовьте эту закуску из яйца и сыра. На приготовление уйдет всего 10 минут и минимум сил.