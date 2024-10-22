Опытные хозяйки добавляют в картошку этот белый порошок: кулинарный секрет

На какие только хитрости не идут кулинары, чтобы приготовить идеальный жареный картофель. Некоторые из них уже известны многим, а о некоторых хозяйки молчат.

Повар Юлия Архипова рассказала, что для идеального прожаривания картофеля нужно добавлять муку.

Вымойте картошку, подержите ее в воде 20 минут и просушите. Далее отправьте ее в дуршлаг, приправьте и добавьте ложку муки. Распределите ее равномерно, а затем пожарьте картофель, передают «Белновости».

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