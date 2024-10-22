Вот как чистят шампиньоны опытные хозяйки: способ без воды

Кулинары до сих пор спорят, нужно ли чистить шампиньоны перед готовкой или нет. Если их помыть, они точно наберутся влаги.

Опытные хозяйки чистят шампиньоны необычным способом. Выложите грибы в контейнер и всыпьте четыре-пять столовых ложек пшеничной муки.

Закройте контейнер крышкой и аккуратно встряхните, чтобы мука обволокла шампиньоны. После этого счистите ее с помощью бумажной салфетки. Вместе с мукой отпадет и грязь.

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