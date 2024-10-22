Рецепт теплого салата с фетой

Ни один праздничный стол не обходится без салатов. Они питательные и имеют низкую калорийность. Некоторые виды уже стали классикой. Однако можно попробовать что-то оригинальное.

Для приготовления этого салата возьмите 100 г шпината, 60 г вяленых томатов, 160 г сыра фета, 360 г кабачков, 40 г кедровых орехов, столовую ложку оливкового масла, чайную ложку сока лимона, соль и перец по вкусу.

Кабачки нарежьте слайсами, обжарьте на сковороде без масла. Фету нарежьте кубиками, также нарежьте вяленые томаты и шпинат. Заправьте салат соком лимона и оливковым маслом, посолите и поперчите. Посыпьте салат кедровыми орешками. Блюдо готово!