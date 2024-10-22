Как выбрать хлеб в магазине: три способа не ошибиться

Хлеб — продукт, которые каждый день появляется на столе у миллионов семей. Существует три способа приобрести его в магазине и не ошибиться.

Для начала подумайте, какой именно хлеб хотите купить. Например, диетологи советуют употреблять цельнозерновые изделия. Однако в и белом хлебе нет ничего плохого, хотя он достаточно калорийный: около 260 калорий на 100 г продукта. Ржаной и серый хлеб — отличный вариант для перекуса или завтрака.

При покупке обязательно обратите внимание на внешний вид буханки. Она должна быть правильной, без вмятин, трещин. При этом надрезы и наколы допустимы. Если увидели на хлебе хотя бы маленькое пятно плесени, то такой продукт категорически нельзя употреблять в пищу.

Нежелательно покупать хлеб про запас — лучше приобретать свежий. Хранить его следует в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке, а не в полиэтиленовом пакете. Также допускается хранение хлеба в холодильнике или морозильной камере. Важно, чтобы мучные изделия имели собственную упаковку и не соприкасались с другими замороженными продуктами, например с рыбой, мясом, курицей или полуфабрикатами. Перед употреблением замороженный хлеб следует немного подогреть в духовке или микроволновке.