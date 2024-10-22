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Россиянам раскрыли способ правильно выбрать курицу для готовки

Чтобы правильно выбрать курицу для готовки, нужно обращать внимание на цвет мяса, заявил фермер Алексей Вовненко. Способ сделать это он раскрыл россиянам в программе Пятого канала «Страна советов».

Эксперт раскрыл способ правильно выбрать курицу для готовки
© Lenta.ru

«Основной стандарт — это цвет кожи, цвет мяса. Более белая — более жирная», — объяснил специалист.

По его словам, более жирно куриное мясо белого цвета хорошо подойдет для жарки или запекания. Вовненко добавил, что куриное мясо с желтым оттенком лучше использовать для супа.

В материале также отмечается, что при выборе продукта в магазине важно обращать внимание на срок годности продукта, а также на производителя. При этом, как подчеркнули в статье, патогенные микроорганизмы, которые могут содержаться в свежем курином мясе, погибают при правильной термической обработке.

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Еда