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Вкусные блинчики за 8 минут: экспресс-рецепт для торопливых хозяек

Когда у хозяйки мало времени на готовку, на помощь придет экспресс-рецепт блинчиков. Их можно приготовить всего за восемь минут.

Рецепт вкусных блинчиков за восемь минут
© globallookpress.com

Для приготовления возьмите три картофелины, два яйца, 1/3 чайной ложки соли, масло для обжаривания и перец по вкусу.

Почистите и натрите картофель на крупной терке, добавьте к нему яйца, соль, перец и хорошо перемешайте.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите тесто и распределите по диаметру сковороды.

Обжарьте блин с двух сторон до появления румяной корочки. Готовый блин разделите на четыре части. Подавайте со сметаной. Блюдо готово!