Плюсы и минусы кремлевской диеты

Если вы давно находитесь «в теме» похудения, то наверняка слышали о кремлевской диете. Ее также называют российским аналогом диеты Дюкана. Подробно рассказываем, что это такое, перечисляем плюсы и минусы этой системы, а также приводим пример меню кремлевской диеты. Помните, что каждый организм индивидуален и перед началом похудения необходимо проконсультироваться с врачом. Не пренебрегайте этим советом.

Правила кремлевской диеты: отказ от углеводов и система баллов

Чтобы составить полное меню кремлевской диеты, необходимо разобраться в правилах системы питания. Так называемая кремлевка — это низкоуглеводная диета, при которой рацион базируется на белковых продуктах. По одной из версий, диета была разработана во времена СССР специально для правящей верхушки. Отсюда и ее название. Сегодня же простая кремлевская диета пользуется популярностью в широких кругах.

Ключевая особенность кремлевской диеты — таблица баллов. Отслеживать калории не придется, но без подсчетов все равно не обойтись. Худеющие должны считать углеводы. На «кремлевке» один грамм углеводов приравнивается к одному баллу. Максимальное количество очков, которые можно «набрать» в день, зависит от этапа диеты. Их число варьируется от 20 до 60. Но подробно об этапах диеты мы поговорим чуть позже.

Блюда кремлевской диеты должны содержать преимущественно белки и жиры. То есть в основе рациона лежат мясо, птица, рыба, яйца. Простые углеводы, например в выпечке или подслащенных напитках, — под запретом. Углеводы можно добирать из несладких низкокалорийных овощей. Вместе с этим худеющий должен:

пить много воды;

принимать витаминные добавки;

заниматься спортом;

ограничить потребление алкоголя.

Подходит ли кремлевская диета для работающих?

Перед тем как начинать похудение, нужно разобраться, подходит ли кремлевская диета для работающих. С одной стороны, благодаря обилию белка и жиров диетический рацион получается достаточно сытным. Это значит, что о чувстве голода можно не беспокоиться.

С другой — давно доказано, что сложные углеводы необходимы для функционирования мозга. Хлеб, каши, фрукты и овощи — все это источники глюкозы, без которой работать эффективно будет проблематично. Так что, если вы хотите оставаться продуктивными, стоит составить более сбалансированное меню.

Плюсы и минусы кремлевской диеты

Теперь перейдем непосредственно к плюсам и минусам кремлевской диеты. Главным достоинством этой системы питания является возможность не считать калории. Впрочем, она заменяется подсчетом углеводов, так что даже этот плюс сомнителен. Среди других положительных сторон худеющие отмечают:

сытное и разнообразное меню кремлевской диеты;

возможность набрать мышечную массу;

потерю веса;

отсутствие привязки приемов пищи к определенному времени;

подавление тяги к сладкому.

Однако у такой системы хватает и недостатков, причем существенных. В их числе:

необходимость пить витаминные добавки из-за нехватки питательных веществ в рационе;

возможные проблемы с иммунитетом из-за авитаминоза;

вероятность развития запоров из-за недостатка клетчатки;

глобальный пересмотр рациона, отказ от мучных и крахмалистых продуктов, высокоуглеводных фруктов и не только;

множество противопоказаний: беременность, расстройства пищевого поведения, заболевания ЖКТ, высокое артериальное давление и многие другие болезни;

большая нагрузка на мочевыделительную систему, вероятность появления камней в почках; закупорка сосудов бляшками из-за обилия животного холестерина;

возможность нарушения работы печени и даже головного мозга из-за длительного кетоза.

Так что вреда такой рацион приносит куда больше, чем пользы.

Этапы кремлевской диеты

Если все вышесказанное вас не остановило, пойдем дальше и перечислим этапы диеты. Полное меню кремлевской диеты выстраивается в соответствии со стадиями похудения. Всего их четыре:

Индукция (14 дней). В день разрешено 20 углеводных очков. Можно есть мясо, рыбу, птицу, яйца, сыры, растительные масла, низкокалорийные овощи, пить напитки без сахара. Фаза активного похудения (около одного месяца). Можно прибавлять по 5–10 баллов в неделю, чтобы определить, на каком количестве углеводов организм продолжает худеть. Если вес пошел вверх, придется вернуться к индукции. В рацион добавляются ягоды и фрукты, молочные продукты, соки и не только. Переходный этап (вплоть до достижения желаемого веса). Каждую неделю добавляется по 10 баллов. В среднем без набора веса можно потреблять около 60 граммов углеводов. Разрешается ввести в рацион крупы, крахмалистые овощи, фруктовые коктейли, бобовые. Поддержание (до конца жизни). Цель — сохранение достигнутого веса. Необходимы взвешивания, занятия спортом и потребление воды. Рацион становится сбалансированным, но при наборе веса придется вновь сократить количество баллов.

Какие продукты входят в меню кремлевской диеты

Незаменимый инструмент при составлении полного меню кремлевской диеты — таблица разрешенных продуктов. Можно составить список любимых продуктов и блюд и указать количество очков на 100 граммов. Так вести подсчет баллов будет куда проще.

Наиболее популярными составляющими блюд кремлевской диеты являются:

нежирная рыба;

говядина;

курица;

крольчатина;

морепродукты;

птица (в идеале — филе);

нежирный сыр;

низкоуглеводные овощи (помидоры, тыква, сельдерей, брокколи, капуста и др.);

яйца;

несладкие напитки;

колбаса;

бекон;

творог;

кефир;

растительные масла для заправки;

грибы;

нежирная сметана;

травы и приправы;

витаминизированные морсы и соки.

В открытом доступе имеются перечни продуктов с указанием углеводных баллов. Используя их, вы легко составите меню кремлевской диеты на неделю.

Пример рациона кремлевской диеты на неделю

Напоследок приведем пример рациона кремлевской диеты на неделю. Помните, что правила системы не ограничивают число перекусов в день: главное укладываться в число баллов и есть «разрешенные» продукты. Так что это лишь приблизительный вариант.

День 1

Завтрак: глазунья из двух яиц с беконом

Обед: запеченная куриная грудка, овощной салат с растительным маслом

Ужин: отварная рыба, салат из морской капусты

Перекус: яблоко, орехи

День 2

Завтрак: салат из курицы, сладкого перца и цветной капусты

Обед: бульон с курицей и яйцом

Ужин: запеченное куриное филе с сыром, овощной салат

Перекус: яичный салат

День 3

Завтрак: кремлевские сырники из адыгейского сыра

Обед: щи из свежей капусты с мясом

Ужин: кремлевский блин из фарша, овощной салат

Перекус: салат из шампиньонов

День 4

Завтрак: обезжиренный творог, салат с яйцами и шампиньонами

Обед: мясная отбивная, овощной салат

Ужин: куриные рулетики с сыром и зеленью

Перекус: мясные роллы

День 5

Завтрак: яичница с беконом

Обед: рыбная солянка

Ужин: ленивые голубцы

Перекус: оливки

День 6

Завтрак: два вареных яйца, ломтик сыра

Обед: суп-пюре из цветной капусты

Ужин: говядина с сыром в сметанном соусе

Перекус: тыквенные семечки

День 7

Завтрак: салат с авокадо

Обед: гаспачо

Ужин: фаршированная буженина

Перекус: отварные креветки

Напоследок напомним, что «кремлевка» имеет множество противопоказаний и чревата развитием серьезных болезней. А еще каждая диета — это стресс для организма. Так что перед началом похудения обязательно проконсультируйтесь с врачом, например с диетологом. Он поможет составить сбалансированный рацион, который не навредит вашему здоровью.