В чем разница между персиком и нектарином

Часто персики и нектарины путают друг с другом. Но разница между этими фруктами больше, чем кажется.

Гены. Нектарины и персики принадлежат к виду Prunus persica. Но отличаются внешне друг от друга они из-за мутации гена, связанного с текстурой кожицы.

Выращивание и устойчивость плодов. Удивительно, но на одном дереве могут расти одновременно персики и нектарины. При этом больше склонны к развитию грибковых инфекций персики из-за особенностей их кожицы.

Вкус и текстура. Более выраженный вкус у нектаринов. Они также зачастую слаще, имеют более высокую кислотность по сравнению с персиками.

Питательная ценность. По количеству питательных веществ нектарины и персики почти идентичны. Но чуть больше сахара всё-таки в плодах нектарина.