Цезарь с курицей — простой рецепт салата

Салат цезарь давно стал неотъемлемой частью нашей кухни. Сложно представить поход в ресторан или новогоднее застолье без этого блюда. Сегодня мы предлагаем приготовить не совсем обычный, но очень сытный и простой салат — цезарь с курицей и сметаной.

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Ингредиенты

Куриное филе — 2 шт;

Томаты черри — 250 г;

Листья салата в горшочке — 1 шт;

Сыр — по вкусу;

Белый хлеб — 2 ломтика;

Чеснок — 2 головки;

Соль — по вкусу;

Свежемолотый перец — по вкусу;

Сметана — 1 упаковка или чуть меньше.

Способ приготовления

Куриное филе отвариваем до готовности и нарезаем квадратиками среднего размера. Куриный бульон советуем заморозить — такую заготовку удобно использовать в дальнейшем. Дно тарелки застилаем парочкой листьев салата. На них будем выкладывать остальные ингредиенты. Помидоры нарезаем на четвертинки и смешиваем с курицей. К ним же добавляем измельченные руками листья салата. Надавливаем на головки чеснока боковой частью ножа и мелко нарезаем. Добавляем их к сметане. Солим и перчим по вкусу. Заправляем томаты и курицу. После — выкладываем на листья салата. На крупной терке измельчаем сыр, создавая своеобразную шапочку для цезаря. Остается подсушить хлеб любым удобным способом и нарезать ломтики на кубики. Посыпаем ими готовое блюдо. Приятного аппетита!

Еще один вариант сытного ужина — шурпа с говядиной в мультиварке.