Цезарь с курицей — простой рецепт салата

Когда нет времени на готовку — простой рецепт салата цезарь с курицей
Салат цезарь давно стал неотъемлемой частью нашей кухни. Сложно представить поход в ресторан или новогоднее застолье без этого блюда. Сегодня мы предлагаем приготовить не совсем обычный, но очень сытный и простой салат — цезарь с курицей и сметаной.
Ингредиенты
- Куриное филе — 2 шт;
- Томаты черри — 250 г;
- Листья салата в горшочке — 1 шт;
- Сыр — по вкусу;
- Белый хлеб — 2 ломтика;
- Чеснок — 2 головки;
- Соль — по вкусу;
- Свежемолотый перец — по вкусу;
- Сметана — 1 упаковка или чуть меньше.
Способ приготовления
- Куриное филе отвариваем до готовности и нарезаем квадратиками среднего размера. Куриный бульон советуем заморозить — такую заготовку удобно использовать в дальнейшем.
- Дно тарелки застилаем парочкой листьев салата. На них будем выкладывать остальные ингредиенты.
- Помидоры нарезаем на четвертинки и смешиваем с курицей. К ним же добавляем измельченные руками листья салата.
- Надавливаем на головки чеснока боковой частью ножа и мелко нарезаем. Добавляем их к сметане. Солим и перчим по вкусу.
- Заправляем томаты и курицу. После — выкладываем на листья салата. На крупной терке измельчаем сыр, создавая своеобразную шапочку для цезаря.
- Остается подсушить хлеб любым удобным способом и нарезать ломтики на кубики. Посыпаем ими готовое блюдо. Приятного аппетита!
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