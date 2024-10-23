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Когда нет времени на готовку — простой рецепт салата цезарь с курицей

Салат цезарь давно стал неотъемлемой частью нашей кухни. Сложно представить поход в ресторан или новогоднее застолье без этого блюда. Сегодня мы предлагаем приготовить не совсем обычный, но очень сытный и простой салат — цезарь с курицей и сметаной.

Цезарь с курицей — простой рецепт салата
© unsplash

Ингредиенты

  • Куриное филе — 2 шт;
  • Томаты черри — 250 г;
  • Листья салата в горшочке — 1 шт;
  • Сыр — по вкусу;
  • Белый хлеб — 2 ломтика;
  • Чеснок — 2 головки;
  • Соль — по вкусу;
  • Свежемолотый перец — по вкусу;
  • Сметана — 1 упаковка или чуть меньше.

Способ приготовления

  1. Куриное филе отвариваем до готовности и нарезаем квадратиками среднего размера. Куриный бульон советуем заморозить — такую заготовку удобно использовать в дальнейшем.
  2. Дно тарелки застилаем парочкой листьев салата. На них будем выкладывать остальные ингредиенты.
  3. Помидоры нарезаем на четвертинки и смешиваем с курицей. К ним же добавляем измельченные руками листья салата.
  4. Надавливаем на головки чеснока боковой частью ножа и мелко нарезаем. Добавляем их к сметане. Солим и перчим по вкусу.
  5. Заправляем томаты и курицу. После — выкладываем на листья салата. На крупной терке измельчаем сыр, создавая своеобразную шапочку для цезаря.
  6. Остается подсушить хлеб любым удобным способом и нарезать ломтики на кубики. Посыпаем ими готовое блюдо. Приятного аппетита!

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Еда