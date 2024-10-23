Как приготовить пышные оладьи на кефире

Пышные оладьи на кефире — поэтапный рецепт
Готовим любимый взрослыми и детьми десерт — оладьи на кефире. По этому способу выпечка выходит ароматной и нежной. Советуем подавать оладьи на завтрак. Ингредиенты для них доступны, а приготовление занимает совсем немного времени. Пробуйте!
Ингредиенты:
- Кефир — 300 мл;
- Мука — 375 г;
- Яйцо — 1 шт;
- Сода — ½ чайной ложки;
- Соль — ½ чайной ложки;
- Сахар — 45 г.
Способ приготовления
- Кефир подогреваем до температуры тела. Добавляем яйцо, сахар и соль. Взбиваем до состояния пены.
- Постепенно всыпаем муку. Смесь должна быть густой. После — добавляем соду.
- Хорошо разогреваем сковороду и убавляем огонь до среднего. Жарим оладьи до появления золотистой корочки. Готовую выпечку можно смазать сливочным маслом. Приятного аппетита!
Оладьи на кефире хорошо сочетаются с вареньем из персиков и лимонов.