Как приготовить пышные оладьи на кефире

Готовим любимый взрослыми и детьми десерт — оладьи на кефире. По этому способу выпечка выходит ароматной и нежной. Советуем подавать оладьи на завтрак. Ингредиенты для них доступны, а приготовление занимает совсем немного времени. Пробуйте!

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Ингредиенты:

Кефир — 300 мл;

Мука — 375 г;

Яйцо — 1 шт;

Сода — ½ чайной ложки;

Соль — ½ чайной ложки;

Сахар — 45 г.

Способ приготовления

Кефир подогреваем до температуры тела. Добавляем яйцо, сахар и соль. Взбиваем до состояния пены. Постепенно всыпаем муку. Смесь должна быть густой. После — добавляем соду. Хорошо разогреваем сковороду и убавляем огонь до среднего. Жарим оладьи до появления золотистой корочки. Готовую выпечку можно смазать сливочным маслом. Приятного аппетита!

Оладьи на кефире хорошо сочетаются с вареньем из персиков и лимонов.