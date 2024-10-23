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Пышные оладьи на кефире — поэтапный рецепт

Готовим любимый взрослыми и детьми десерт — оладьи на кефире. По этому способу выпечка выходит ароматной и нежной. Советуем подавать оладьи на завтрак. Ингредиенты для них доступны, а приготовление занимает совсем немного времени. Пробуйте!

Как приготовить пышные оладьи на кефире
© unsplash

Ингредиенты:

  • Кефир — 300 мл;
  • Мука — 375 г;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Сода — ½ чайной ложки;
  • Соль — ½ чайной ложки;
  • Сахар — 45 г.

Способ приготовления

  1. Кефир подогреваем до температуры тела. Добавляем яйцо, сахар и соль. Взбиваем до состояния пены.
  2. Постепенно всыпаем муку. Смесь должна быть густой. После — добавляем соду.
  3. Хорошо разогреваем сковороду и убавляем огонь до среднего. Жарим оладьи до появления золотистой корочки. Готовую выпечку можно смазать сливочным маслом. Приятного аппетита!

Оладьи на кефире хорошо сочетаются с вареньем из персиков и лимонов.

Еда
Марина Цветаева