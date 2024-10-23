Рецепт для похудения: цветная капуста в духовке

Необычное постное блюдо отлично придется и к повседневному и к праздничному столу. Запеченная цветная капуста получается интересной из-за смеси приправ и не вредит фигуре — всего 53 ккал на 100 г.

На четыре порции возьмите одну цветную капусту, один лавровый лист, кардамон, фенхель, зиру, тахини по вкусу и две столовых ложки оливкового масла.

Немного отварите головку цветной капусты в подсоленной воде. Далее смешайте все пряности и нагрейте их на сухой раскаленной сковороде. Добавьте к ним соль.

Обсыпьте капусту поджаренными специями. Уложите ее в посуду для запекания и поставьте запекаться в духовку на максимальной температуре. Доставайте блюдо, когда оно приобретет красивый цвет, а после полейте кунжутной массой и выдавите лимон. Блюдо готово!

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