Рецепт маринованной капусты по-корейски

Домашняя маринованная капуста по-корейски — это идеальная овощная закуска для любителей восточной кухни. Она получается сочной и хрустящей и отличается богатым насыщенным вкусом. Делимся домашним рецептом пикантного деликатеса.

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Ингредиенты

Кочан капусты (среднего размера) — 1 шт;

Морковь (крупная) — 1 шт;

Масло растительное — 100 мл;

Уксус 9% — 2 ст. л;

Соль — 1 ч. л;

Кориандр молотый — 1 ч. л;

Сахар — 2 ч. л;

Перец острый молотый — 1/2 ч. л;

Душистый перец молотый — 1/2 ч. л;

Тмин — 1/2 ч. л;

Чеснок — 3 зубчика.

Способ приготовления

Кочан очистите от верхних листьев, разрежьте и удалите кочерыжку. Далее нарежьте крупными кубиками, пересыпьте во вместительную кастрюлю или таз, сильно примните, чтобы кочан пустил сок.

Очищенную морковку нарежьте длинной тонкой соломкой (можно использовать специальную овощерезку).

Очищенный чеснок измельчите на мелкой терке, смешайте с морковью.

Масло хорошо разогрейте на сковороде, затем перелейте в отдельную емкость, смешайте со специями.

Залейте маринадом морковь, перемешайте. Затем всыпьте морковку к капусте, добавьте уксус, перемешайте.

Накройте емкость с закуской тарелкой, сверху установите груз. Дайте настояться в тепле в течение 10–12 часов.

Маринованная капуста по-корейски готова!

Время приготовления — 12 часов 30 минут (ваши 30 минут);

Калорийность — 86 ккал на 100 г.

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